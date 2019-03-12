Bingöl'de 109 düzensiz göçmen yakalandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 109 düzensiz göçmen yakalandığı bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca düzensiz göç ile mücadele kapsamında, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptıkları belirlenen 86'sı Afganistan, 23'ü Pakistan uyruklu 109 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

Düzensiz göçe organizatörlük yapan 4 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, göçmenleri taşıyan 2 araca da el konulduğu vurgulanan açıklamada, göçmenlerin işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği kaydedildi.

