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Bingöl’de 148 parça tarihi eser ele geçirildi

07.02.2021 17:18 | Son Güncelleme:
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Bingöl’de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 2’si madalyon 148 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik istihbari ve teknik çalışma yapıldığı bildirilen Valilik açıklamasında, "Şüpheli 1 şahsın elinde bulunan tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisinin alınması üzerine, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Şeref Yol Kontrol Noktasında icra edilen operasyonda bir otobüs durdurulmuş olup, şüphelinin çantasında yapılan aramada çeşitli ebatlarda 146 adet sikke ve 2 adet madalyon olmak üzere toplam 148 adet tarihi eser ele geçirilerek, 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır” denildi.

Bingöl’de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 2’si madalyon 148 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik istihbari ve teknik çalışma yapıldığı bildirilen Valilik açıklamasında, "Şüpheli 1 şahsın elinde bulunan tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisinin alınması üzerine, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Şeref Yol Kontrol Noktasında icra edilen operasyonda bir otobüs durdurulmuş olup, şüphelinin çantasında yapılan aramada çeşitli ebatlarda 146 adet sikke ve 2 adet madalyon olmak üzere toplam 148 adet tarihi eser ele geçirilerek, 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır” denildi.

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