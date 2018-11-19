Bingöl’de 17 kilo esrara 2 tutuklama

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL’ün Genç ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda toprağa gömülü 10, yol kontrollerinde ise 7 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Bingöl Valiliği'nden operasyonlarla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca Genç ilçesi mülki sınırlarında yürütülen istihbarı faaliyetler neticesinde; yapılan arama/tarama faaliyetinde arazide gizlenmiş vaziyette 10 kilogram esrar, yapılan yol kontrol ve aramasında ise araç içerisinde piyasaya sürülmek üzere 7 kilogram esrar ele geçirilmiş, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle uyuşturucu veya uyarıcı maddeyle mücadeleye aralıksız devam etmektedir."

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