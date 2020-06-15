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Bingöl’de 18 Saatte 245 Artçı Sarsıntı

15.06.2020 11:49 | Son Güncelleme

Bingöl’de dün meydana gelen depremin ardından şimdiye kadar 245 artçı sarsıntı kaydedildi. Deprem sonucu 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Bingöl’de 18 Saatte 245 Artçı Sarsıntı

Bingöl’de dün meydana gelen depremin ardından şimdiye kadar 245 artçı sarsıntı kaydedildi. Deprem sonucu 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Dün saat 17.24’te başlayan sarsıntıların merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar bölgesi olarak belirlendi. 5,8 büyüklüğündeki depremden sonra artçı sarsıntılar 18 saattir devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, dün meydana gelen büyük depremden sonra bölgede 245 sarsıntı daha kaydetti. Sarsıntılar Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar ve Yedisu ilçesine bağlı Dinarbey bölgelerinde yoğunlaştı. Dün meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremden sonraki en büyük sarsıntı ise bugün 5,5 olarak kaydedildi. Can kaybına neden olmayan sarsıntı paniğe yol açtı.

Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, bölgenin deprem üreten bir bölge olduğuna dikkat çekerek, artçı sarsıntıların bir hafta, 10 gün arasında bir süre daha devam edeceğini açıkladı. Karlıova’daki ilk depremin sığ odaklı bir deprem olduğunu belirten Özener “Bölge, Kuzey Anadolu fayı ve Doğu Anadolu fayı kesişim noktasında. Bu bölge çok yoğun olarak izlenen ve birçok proje yapılan bir bölge. Karlıova bölgesi önemli deprem potansiyeli taşıyan bir nokta. 2003 yılında 6,3 ve 6,4 civarında 2 depremimiz vardı. Bu bölge deprem açısından aktif bir bölge. Bu bölgede 6 civarındaki depremler her zaman olabilecek, sürpriz olmayacak depremler. Fay hatları kuşağında olmamızdan dolayı Türkiye'nin herhangi bir yerinde herhangi bir anda deprem olması mümkün her ihtimali göz önünde bulundurmalıyız. Rasathanenin kayıtlarına baktığımızda da tarih boyu bu bölgede depremler meydana geldi“ dedi.

Depremin ardından bölgeye giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, deprem sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini belirterek " Enkaz altında kalan bir korucumuzu kaybettik. 18 vatandaşımız yaralı. Birisi merkezdeki devlet hastanesinden Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş durumda. Diğerleri de hem Bingöl hem de Karlıova Devlet hastanelerimizdeler. Hamd olsun şu an itibariyle yine kritik durumda olan yaralımız, vatandaşımız yok. Buna da şükrediyoruz. Köylerimiz ve mezralarımız tek tek çek ediliyor. Her birini yerinde kontrol ediyoruz. İlgili tüm birimlerimiz hem AFAD ekiplerimiz olsun, yerelde yine UMKE ekiplerimiz, Kızılay ekiplerimiz Çevre ve Şehircilikten olan tüm ekiplerimiz çok hızlı bir şekilde yerinde ihtiyacı olanlara çadır dağıtımına başlamışlar. Bin 300'ün üzerinde fiilen çadır, Karlıova dahil köylerimiz dahil şu anda ulaşmıştır, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak üzeredir. Ne gerekiyorsa yapılacaktır, yapılmaktadır. Biz de fiilen yerinde gidip göreceğiz, yapılması gereken alınması gereken kararlar varsa yine hep birlikte alıyor olacağız. Yaraları bir an önce saracağız inşallah" dedi.

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