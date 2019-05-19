Bingöl'de, 19 Mayıs çeşitli etkinliklerle kutlandı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de,19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Karşıyaka Fen Lisesi'nde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 49'uncu Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, öğrenciler ve çok sayıda davetlinin katımıyla yapılan program, şehitler için saygı duruşunda bulunmasıyla başlandı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Etkinlikler, öğrencilerin sergilediği gösterinin ardından son buldu.

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