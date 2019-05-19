Bingöl’de 19 Mayıs’ın 100.yılı coşkuyla kutlandı

Bingöl’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100.yılı, çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yılı kapsamında kutlama programı düzenlendi. Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başlayan program, TBMM Vakfı Bingöl Fen Lisesi’nde devam etti. Programda Tekvando, step, aerobik gösterisi yapıldı. Halk oyunlarının da yer aldığı etkinlikler kapsamında, öğrenciler de şiir okudu.

Günün önemine binaen konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdür vekili Ali Rıza Akarca, “Milletimizin tüm onur ve asaletiyle, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde tarih sahnesindeki yerini alması 19 Mayıs 1919 tarihidir. 19 Mayıs sadece Türk milli kurtuluş harekatının başlangıcı değil yeni Türk devletinin de çağdaş değerlerle, milletler ailesi içindeki yerini almasının adıdır. Birlik ve bütünlüğümüze yönelik her türlü saldırı ve tehdit karşısında daha fazla kenetlenerek, hiç kimsenin hangi amaçla ve her ne şekilde olursa olsun, huzurumuzu bozmasına fırsat vermemeliyiz” şeklinde konuştu.

Program şiir, kompozisyon, voleybol, masa tenisi ve diğer spor branşlarda dereceye girenlere protokol tarafından ödülleri verilmesiyle sona erdi.

Kutlamalara Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 49. Komando Tugay Komutan V. T. Albay Ali Olcay Küçüktepe, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

