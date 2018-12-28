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Bingöl'de 2 aylık bebek paletli ambulansla kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 13:34 | Son Güncelleme

YOĞUN kar yağışının hüküm sürdüğü Bingöl'de 2 aylık bebek paletli ambulansla kurtarıldı.

Bingöl'de 2 aylık bebek paletli ambulansla kurtarıldı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA) - YOĞUN kar yağışının hüküm sürdüğü Bingöl'de 2 aylık bebek paletli ambulansla kurtarıldı. Bingöl İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, 262 ekiple 24 saat hazır bir şekilde çalıştıklarını söyledi.
Bingöl'de kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve paletli ambulanslar acil durumlar için hazır bekletiliyor. Karlıova ilçesindeki Karlıca köyünde 2 aylık bir bebeğin hastalandığı ihbarı üzerine paletli ambulansla UMKE ekibi bölgeye sevk edildi. 3 saatlik uğraşın ardından Karlıca köyündeki hasta bebeği alan ekipler, tedavisi için Karlıova İlçe Devlet Hastanesi'ne getirdi
Bingöl İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mehmet Emin Gündoğdu, UMKE ekibinin son 2 günde 5 hastaya ulaştıklarını dile getirerek, "Adaklı ilçesinde solunum sorunu yaşayan bir hasta 6 saatlik çalışma sonucu kurtarılarak hastaneye getirildi" dedi. 264 personel ile 24 saat hazır bir şekilde görev yaptıklarını anlatan Gündoğdu, "İl Sağlık Müdürlüğümüz Acil 112 ve UMKE ekiplerimiz, 1 tam paletli, 5 yarım paletli, 1 çekici, 2 UMKE kurtarma aracı, 7 adet 4x4, 25 adet 4x2 araç ve toplam 264 personelle 24 saat görev başında olup, her şartta hizmet vermektedir. Kar kış, gece gündüz demeden vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalışan personelimize teşekkür ediyor, İl Sağlık Müdürlüğü olarak her koşulda vatandaşlarımıza sağlıklı hayat geçirmeleri hususunda daima hizmet edeceğimizi tekrar ediyoruz" dedi.
HASTAYA ULAŞABİLMEK İÇİN 1 SAAT KARDA YÜRÜDÜLER
Solhan ilçesi Kırık köyü Otluca mezrasında ikamet eden ve hipertansiyon ön tanısı konan bir hasta için ekipler seferber oldu. Yoğun kar ve tipi dolayısı ile 1 saatlik yürüme ile hastaya ulaşan ekipler, ilk müdahalenin ardından hastayı Solhan Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

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Bingöl'de 2 aylık bebek paletli ambulansla kurtarıldıBingöl'de 2 aylık bebek paletli ambulansla kurtarıldıBingöl'de 2 aylık bebek paletli ambulansla kurtarıldı

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