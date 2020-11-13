HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bingöl’de 2 ayrı noktada tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Bingöl’de 2 ayrı noktada tuzaklanan patlayıcı imha edildi

13.11.2020 18:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bingöl’de 2 ayrı noktada tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Bingöl kırsalında jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 2 ayrı noktada toprağa gömülü 50 kilogram patlayıcı ile uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi.

Bingöl kırsalında jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 2 ayrı noktada toprağa gömülü 50 kilogram patlayıcı ile uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi. Operasyonda doçka namlusu ile çok sayıda mühimmatta ele geçirildi.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Merkez ilçe kırsalında Bölücü Terör Örgütüne ait El Yapımı Patlayıcı Madde (EYP) olduğu duyumunun alınması üzerine, 3 farklı noktada icra edilen Yıldırım- 9 operasyonu kapsamında yapılan arazi aramasında 2 ayrı noktada toprağa gömülü vaziyette 2 adet büyük tüple hazırlanmış, 50 kilogram amonyum nitrat ve plastik patlayıcı ile güçlendirilmiş uzaktan komutalı El Yapımı Patlayıcı Madde (EYP) düzeneği, diğer noktada yapılan arazi aramasında ise meşelik, sık ormanlık alan içerisinde kayalık alana gizlenmiş vaziyette 1 adet mavi jelikan bidon içerisinde silah mühimmat ve malzeme ele geçirilmiştir" denildi.
Operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatların 1 adet doçka namlusu,150 adet 14.5 mm doçka mermisi,150 adet doçka mermisine ait boş mayon, 1 adet kütüklük ve 4 adet boş şarjör kılıfı olduğu bildirildi.

Bingöl’de 2 ayrı noktada tuzaklanan patlayıcı imha edildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor? Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor?
Asansör kurulumu yapan işçinin kahreden ölümü!Asansör kurulumu yapan işçinin kahreden ölümü!
'Kanserim' diyerek 500 bin TL topladı! Parayı kumarda yedi 'Kanserim' diyerek 500 bin TL topladı! Parayı kumarda yedi

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

İyi niyetinin kurbanı oldu! Yetkililerden yardım istedi

İyi niyetinin kurbanı oldu! Yetkililerden yardım istedi

Lüks harcamalarıyla dikkat çekiyor! Berkay'ın yeni arabası servet değerinde

Lüks harcamalarıyla dikkat çekiyor! Berkay'ın yeni arabası servet değerinde

Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'

Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'

Bakan Koca 'yakın zamanda' diyerek duyurdu

Bakan Koca 'yakın zamanda' diyerek duyurdu

Eşini öldüren kocanın 'aldattı' savunmasına savcıdan cevap!

Eşini öldüren kocanın 'aldattı' savunmasına savcıdan cevap!

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

Diğer Haberler

İntihara kalkışan kadını polis son anda kurtardı

Tam o an! Son anda yakaladı

'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı, asılsız ihbar yapınca yakalandı

'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı, asılsız ihbar yapınca yakalandı

Asansör kurulumu yapan işçinin kahreden ölümü!

Asansör kurulumu yapan işçinin kahreden ölümü!

Prof. Dr. Şağdan Başkaya'nın 'avcılık' ile ilgili paylaşımına tepki

Profesörün 'avcılık' ile ilgili paylaşımına tepki yağdı

'Maklube' sofrasında yakalandılar! Polisten baskın

'Maklube' sofrasında yakalandılar! Polisten baskın

Otogarda böyle yakalandı! Etrafına kimse yaklaştırılmadı

Etrafına kimse yaklaştırılmadı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.