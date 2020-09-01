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Bingöl’de 2 bölgede orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 11:05 | Son Güncelleme

Bingöl’ün iki farklı bölgesinde ormanlık alanlarda yangın çıktı.Yangınlar, Ilıcalar Beldesi ve Yayladere ilçesine bağlı Kalkanlı köyündeki ormanlık alanlarda çıktı.

Bingöl’ün iki farklı bölgesinde ormanlık alanlarda yangın çıktı.
Yangınlar, Ilıcalar Beldesi ve Yayladere ilçesine bağlı Kalkanlı köyündeki ormanlık alanlarda çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgelere Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangınların olduğu bölgeye araçlar giremeyince İl Özel İdare ve diğer kurumlardan da destek istenerek çalışma yapıldı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangınlara 3 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 5 iş makinesiyle müdahale etmeye başladı.
İtfaiye ve diğer kurumların da destek verdiği yangınları söndürmek için yoğun çalışmanın sürdüğü bildirildi.

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