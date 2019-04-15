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Bingöl'de 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 15:10 | Son Güncelleme

Genç kırsalındaki operasyonda iki tüpe tuzaklanmış ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 40 kilogram ağırlığında 2 el yapımı patlayıcı bulundu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik ilçe kırsalındaki iki farklı bölgede operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda araziye gömülü iki tüpe tuzaklanmış ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 40 kilogram ağırlığında 2 el yapımı patlayıcı ile jeneratör, 2 akü ile yaşam malzemeleri bulundu.

Patlayıcı, kontrollü şekilde imha edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl el yapımı patlayıcı Jandarma terör

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