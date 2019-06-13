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Bingöl’de 2 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 14:27 | Son Güncelleme

Bingöl’de düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Adaklı ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Bingöl’de düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Adaklı ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi. Açıklamada, "İl Jandarma komutanlığı tarafından Adaklı ilçesi mülki sınırları içerisinde, 13 Haziran 2019 günü icra edilen operasyon kapsamında yakın hava desteği ile 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir” denildi.
Güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesinin kararlılıkla sürdüğü aktarıldı.

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