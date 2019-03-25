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Bingöl'de 21 bölgede 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 16:16 | Son Güncelleme

BİNGÖL Valiliği, merkez ve 7 ilçesindeki 21 bölgenin 26 Mart ile 9 Nisan tarihleri arasında 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL Valiliği, merkez ve 7 ilçesindeki 21 bölgenin 26 Mart ile 9 Nisan tarihleri arasında 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.
Bingöl merkez ve 7 ilçe kırsalında terör örgütlerine yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 21 bölgede, 26 Mart ile 9 Nisan tarihleri arasnıda 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bingöl ili sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Bingöl Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır" denildi.

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