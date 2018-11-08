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Bingöl'de 218 kişi organ bağışında bulundu

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.11.2018 17:42 | Son Güncelleme

Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Ekin: - “Organ bağışı aslında empati kurarak bir başkasının derdini anlamaya çalışmaktır. Yaptığımız çalışmalar sonucunda da 2018 yılı içerisinde toplam 218 kişi organ bağışında bulundu”

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de bu yıl 218 kişinin organ bağışında bulunduğu bildirildi.

Bingöl Devlet Hastanesince 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla organ bağışı farkındalık etkinliği düzenlendi.

Bingöl Devlet Hastanesi Konferans Salonu'ndaki etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, organ bağışı veya doku bekleyenlerin sorununun, kişisel değil, toplumsal bir sorun haline geldiğini söyledi.

Türkiye'de şu an 25 bin kişinin organ ve doku nakli için beklediğini ifade eden Gündoğdu, "Bunların yaklaşık 5-6 bini de organ bulamadığı veya organ bağışı yapılamadan hayatlarını kaybediyor. Organ bağışı veya doku bekleyenlerin sorunu, kişisel bir sorun değildir. Çevremizde de bu sorunla mücadele eden insanlar var. Maalesef bu sorun toplumsal bir sorun haline gelmektedir. Bunun için çok ciddi harcamalar yapılıyor. Bu nedenle organ bağışının yapılması çok önemli ve toplum olarak bu konuda daha duyarlı olmamız gerekiyor." diye konuştu.

İl Müftüsü Muharrem Genç de ölen bir kişiden organ nakli yapılmasında dinen sakınca bulunmadığını vurguladı.

Organ naklinin, kan bağışıyla eşdeğer olduğunu ifade eden Genç, "Hayattayken bir insana ikram ettiğimiz bir bardak çay gibi, verdiğimiz kan ve organ bağışı gibi öldükten sonra da naklin yapılmasının dinen bir sakıncası yoktur." dedi.

Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Ali Ekin de organ nakli konusunun tıbbın en hızlı ilerleyen güncel dallarından birisi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Ülkemizde şu an itibarıyla 25 bin 860 kişi organ ve doku nakli beklemektedir. Bizim de bağlı bulunduğumuz Erzurum Koordinasyon Merkezi'nde şu an itibarıyla 344 kişi organ ve doku naklini bekleme listesindedir. Kadavra naklimiz, ülke olarak maalesef çok yüksek düzeylerde değildir. Unutmamamız gerekir ki hepimiz bir gün bir organa, bir dokuya veya hakikaten kan almaya muhtaç olabiliriz. Organ bağışı aslında empati kurarak bir başkasının derdini anlamaya çalışmaktır. Yaptığımız çalışmalar sonucunda da 2018 yılı içerisinde toplam 218 kişi organ bağışında bulundu.”

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