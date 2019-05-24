Bingöl'de, 23 bölgede 'geçici özel güvenlik' uygulaması

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL'de, terör örgütlerine yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 6 ilçenin 23 bölgesi, 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Bingöl merkez ve 6 ilçe kırsalında, terör örgütlerine yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 23 bölge, 25 Mayıs- 31 Aralık için 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi. Valilikten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Bingöl ili sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Bingöl Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgede emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

