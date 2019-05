Bingöl’de merkez ve 7 ilçeye bağlı 23 noktada yıl sonuna kadar "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildi.

Bingöl Valiliği, merkez, Genç, Solhan, Yayladere, Yedisu, Karlıova, Kiğı ve Adaklı ilçelerine bağlı 23 ayrı noktanın 25 Mayıs 2019 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında 1087 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edildiğini bildirdi.

Koordinatları verilen yerlerin girilmesinin yasak olduğu aktarılan açıklamada, "Bingöl Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır” denildi.