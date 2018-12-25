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Bingöl'de 26 yerdeki özel güvenlik bölgesi süresi uzatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 20:26 | Son Güncelleme

BİNGÖL merkez ve 7 ilçesinde 26 bölgede uygulan özel güvenlik bölgesinin süresi uzatıldı.  Bingöl'de terör operasyonları nedeniyle 7 ilçesde 26 bölgede daha önce ilan edilen özel güvenlik bölgesinin süresi uzatıldı.

BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL merkez ve 7 ilçesinde 26 bölgede uygulan özel güvenlik bölgesinin süresi uzatıldı.
Bingöl'de terör operasyonları nedeniyle 7 ilçesde 26 bölgede daha önce ilan edilen özel güvenlik bölgesinin süresi uzatıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bingöl ili sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır" denildi.
Açıklamada, 26 Aralık 2018 - 9 Ocak 2019 tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi olarak ilan edilen bölgeler ise şöyle sıralandı:
"Merkez Ortaçanak, Hasar Yaylası ve Hasar Tepe, Feratan, Çır Yaylası, Merdiven Deresi, Monçü Komu bölgeleri, Adaklı ilçesinde Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi bölgeleri, Genç ilçesinde Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman ve Şekaran bölgeleri, Solhan ilçesinde Yenibaşak- Doğuyeli bölgesi, Yayladere ilçesinde Horivanik Deresi- Tahkim Deresi, Kırköy Ormanları, Manav Deresi ve Güneşlik Gökçedal bölgesi, Kiğı ilçesinde Çomakderesi Bölgesinde, Karlıova ilçesinde Karacehennem Ormanları Bölgesinde, Yedisu ilçesinde Akımlı Yaylası Bölgesi."

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