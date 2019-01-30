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Bingöl’de 26 yerin ’Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ süresi uzatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 10:39 | Son Güncelleme

Bingöl’de merkez ve ilçelere bağlı 26 yerin ’Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ süresi 24 Ocak 2019’a kadar uzatıldığı bildirildi.Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl ili sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır.

Bingöl’de merkez ve ilçelere bağlı 26 yerin ’Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ süresi 24 Ocak 2019’a kadar uzatıldığı bildirildi.
Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl ili sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır" ifadelerine yer verildi.
Valilik, 24 Ocak 2019 tarihine kadar süresi uzatılan Özel Güvenlik Bölgesi yerlerin merkezde Ortaçanak, Hasar Yaylası, Hasar Tepe, Feratan, Çır Yaylası, Merdiven Deresi, Monçü Deresi bölgeleri, Adaklı ilçesinde bulunan, Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi (Sevkar) bölgesinde, Genç ilçesinde bulunan, Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman ve Şekeran bölgelerinde, Solhan ilçesinde, YenibaşakDoğuyeli bölgesinde, Yayladere ilçesinde, Horivanik DeresiTahkim Deresi (Pohus Vadisi), Kırköy Ormanları, Manav Deresi ve Güneşlik Gökçedal bölgesinde, Kiğı ilçesinde Çomakderesi bölgesinde, Karlıova ilçesinde Karacehennem Ormanları bölgesinde, Yedisu ilçesinde ise Akımlı Yaylası bölgesi olduğunu aktardı.

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