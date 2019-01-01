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Bingöl'de 261 köy yolu ulaşıma açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 17:07 | Son Güncelleme

BİNGÖL’de kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 281 köy yolundan 261'i açıldı.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL’de kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 281 köy yolundan 261'i açıldı.
Bingöl'de aşırı kar yağışı nedeniyle dün 281 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezi ve ilçelerine bağlı köylerde kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Dün ekipler tarafından başlatılan çalışmayla 281 köy yolundan 261'ni ulaşıma açıldı. Ekipler, kapalı durumdaki 20 köy yolunun temizlenmesi için de çalışmaya devam ediyor.

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