HABER

Bingöl’de 281 köy yolu kapandı, okullar tatil edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 12:27 | Son Güncelleme

Bingöl’de geceden itibaren başlayan kar yağışı kent genelinde etkisini gösterirken 281 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl’de 281 köy yolu kapandı, okullar tatil edildi

Bingöl’de geceden itibaren başlayan kar yağışı kent genelinde etkisini gösterirken 281 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle Yayladere ve Kigı ilçeleri hariç kent genelinde okullar öğleden sonra tatil edildi.
Bingöl’de kar yağışı yeniden etkisini gösterdi. Merkez ve ilçelerde dün geceden itibaren başlayan kar yağışı sonrası bazı yerlerde kar kalınlığı 60 santimetreye yaklaştı. Ortaya kartpostallık görüntüler çıkarken, esnaflar da sabahın erken saatlerinden itibaren iş yerlerinin önünü temizledi. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde 281 köy yolu ulaşıma kapandı.
Bingöl Valiliği ise kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada,"Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Yayladere ve Kiğı ilçelerimiz hariç il merkezi ve diğer ilçelerimizdeki tüm okullarımızda öğleden sonra yarım gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel aynı süre içinde idari izinli sayılacaktır” denildi.
Öte yandan kent merkezinde Belediye Ulaşım Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 5 greyder, 10 yüklenici, 8 kamyon, 2 kaldırım temizleme aracı ve 200 personel ile karla mücadele çalışması yapıldığı bildirildi.
Kapalı köy yollarının açılması için ise İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 281 köy yolunu açma çalışmalarına sabah erken saatlerden itibaren başladığı aktarıldı.

Bingöl’de 281 köy yolu kapandı, okullar tatil edildi

Bingöl’de 281 köy yolu kapandı, okullar tatil edildi

Bingöl’de 281 köy yolu kapandı, okullar tatil edildi

Bingöl’de 281 köy yolu kapandı, okullar tatil edildi

Saç şekli sosyal medyayı salladıSaç şekli sosyal medyayı salladı
Sufi Yolu eko turizme katkı sunmaya devam ediyorSufi Yolu eko turizme katkı sunmaya devam ediyor
Japonya’daki kardeşini görmek için bisikletle 15 bin kilometre katedecekJaponya’daki kardeşini görmek için bisikletle 15 bin kilometre katedecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Şişli Belediyesi'nde yangın paniği! Ekipler olay yerinde

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

4 asırlık Tevrat ele geçirildi!

4 asırlık Tevrat ele geçirildi!

'Pes' dedirten olay! Ellerini bağlayıp, plastik kelepçeyle boğdular! Sıra altınları paylaşmaya gelince bakın neler yaşanmış

Çaldıkları altınları pay ederken öyle bir diyalog yaşanmış ki...

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

İstanbul'da sabah şoku! Savaş alanına döndü

İstanbul'da sabah şoku! Savaş alanına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.