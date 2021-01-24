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Bingöl’de 281 köy yolu ulaşıma açıldı

24.01.2021 15:29 | Son Güncelleme:
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Bingöl’de kar yağışı nedeniyle kapanan 281 köy yolu ulaşıma açıldı, köylere bağlı mezra yollarında ise çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.Bingöl’de geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 281 köy yolu ulaşıma tamamen açıldı.

Bingöl’de kar yağışı nedeniyle kapanan 281 köy yolu ulaşıma açıldı, köylere bağlı mezra yollarında ise çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.
Bingöl’de geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 281 köy yolu ulaşıma tamamen açıldı. Zaman zaman tipinin de etkisiyle kapanmaya devam eden yolların İl Özel İdare Genel Sekreterliği’ne bağlı karla mücadele ekiplerinin takip ettiği bildirildi. Öteyandan ekiplerin köylere bağlı mezralarda çalışmalara devam ettiği, kısa süre içinde o yollarında açılmasının planlandığı kaydedildi.

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