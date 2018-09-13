Bingöl'de 3 PKK'lı terörist öldürüldü

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL merkeze bağlı Aşağıköy kırsalında dün akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda, 2'si kadın 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Dün akşam düzenlenen operasyon ile ilgili Bingöl Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, merkez Aşağıköy kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda 1'i erkek, 2'si kadın 3 PKK'lı teröristin ölü olarak ele geçirildiği belirtilerek, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

