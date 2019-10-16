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Bingöl’de 35 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 10:12 | Son Güncelleme

Bingöl Valiliği, 2018 yılının Ocak ayından bugüne kadar 4 bin 374 operasyon yapılarak 35 teröristin etkisiz hale getirildiğini 60 sığınağında imha edildiğini açıkladı.Bingöl Valiliği, 2018 ve 2019 yılında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen terör operasyonlarının verilerini aktardı.

Bingöl’de 35 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl Valiliği, 2018 yılının Ocak ayından bugüne kadar 4 bin 374 operasyon yapılarak 35 teröristin etkisiz hale getirildiğini 60 sığınağında imha edildiğini açıkladı.
Bingöl Valiliği, 2018 ve 2019 yılında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen terör operasyonlarının verilerini aktardı. Valilik koordinesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan 230 şehir ve 4 bin 144 kırsal operasyon kapsamında 32 terörist ölü, 1’i yaralı ele geçti, 2’si ise teslim olduğu açıklandı.
Terör örgütlerine yardım-yataklık ve örgütle irtibatlı olan 556 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, bunlardan 265’inin PKK/KCK, 209’unun FETÖ ve 82 şüphelinin de DEAŞ terör örgütünden olduğu ve toplamda 118 şüphelinin tutuklandığı aktarıldı.
Öte yandan yapılan operasyonlarda terör örgütüne ait 60 sığınağın imha edildiği, sığınaklar içerisinde 2 bin 546 patlayıcı madde, 51 adet el bombası, 18 adet mayın, 52 adet silah ve 6 bin 169 adet muhtelif mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.

Bingöl’de 35 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl’de 35 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl’de 35 terörist etkisiz hale getirildi

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