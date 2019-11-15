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Bingöl’de 38 kilo toz esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 10:42 | Son Güncelleme

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 38 kilogram toz esrar ile birlikte bir miktar çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.Valilik, İl Jandarma Komutanlığı tarafından ’Uyuşturucu İmal-Ticareti ve Bağımlılıkla Mücadele’ kapsamında çalışma başlattığını ve merkez Çapakçur Deresi’nde operasyon düzenlediğini bildirdi.Açıklamanın devamında, uyuşturucu madde tespit köpekleri “Öğle” ve “Vana”nın tepki vermesi sonucu çalılık alan içerisine gizlenmiş vaziyette 38 kilogram toz esrar, 9 gram kubar esrar, 5 gram eroin, 8 gram kokain, 10 gram Metamfetamin, 17 adet hap, 1 adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin TL’nin ele geçirildiği aktardı.Öte yandan, operasyonda 4 şüphelinin şahsında gözaltına alındığı belirtildi.

Bingöl’de 38 kilo toz esrar ele geçirildi

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 38 kilogram toz esrar ile birlikte bir miktar çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilik, İl Jandarma Komutanlığı tarafından ’Uyuşturucu İmal-Ticareti ve Bağımlılıkla Mücadele’ kapsamında çalışma başlattığını ve merkez Çapakçur Deresi’nde operasyon düzenlediğini bildirdi.
Açıklamanın devamında, uyuşturucu madde tespit köpekleri “Öğle” ve “Vana”nın tepki vermesi sonucu çalılık alan içerisine gizlenmiş vaziyette 38 kilogram toz esrar, 9 gram kubar esrar, 5 gram eroin, 8 gram kokain, 10 gram Metamfetamin, 17 adet hap, 1 adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin TL’nin ele geçirildiği aktardı.
Öte yandan, operasyonda 4 şüphelinin şahsında gözaltına alındığı belirtildi.

Bingöl’de 38 kilo toz esrar ele geçirildi

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