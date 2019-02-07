Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem

ADAKLI(Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'de merkez üssü Adaklı ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilğgiye göre saat 23.35'te merkez üssü Adaklı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.44 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

