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Bingöl’de 4 odalı sığınak ve EYP bulunarak imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 13:24 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında jandarma tarafından yapılan operasyonda 4 odalı bir sığınak bulunarak imha edildi.

Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında jandarma tarafından yapılan operasyonda 4 odalı bir sığınak bulunarak imha edildi. Sığınakta 2 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 43 adet tüm ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada," İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Genç İlçesi kırsalında icra edilen operasyon neticesinde yapılan arazi aramasında meşelik, sık ormanlık alan içerisinde çalılık alana gizlenmiş vaziyette tespit edilen 4 odalı 1 sığınakta EYP, bol miktarda gıda, muhtelif yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınaklar ve malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir" denildi.
Sığınakta 2 adet basma düzenekli EYP,32 adet büyük tüp,11 adet küçük tüp,10 metre kablo,85 adet büyük pil,120 adet küçük pil, çok miktarda gıda,muhtelif yaşam ve tıbbi malzemeler elegeçirildiği aktarıldı.

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