Bingöl’de 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Bingöl’ün Karacehennem Ormanları bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bingöl-Merkez ilçesi Karacehennem Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.
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