HABER

Bingöl'de 5 dakikalık dolu yağışı, hayatı felç etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 18:10 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de şiddetli yağmurun ardından dolu yağışı etki oldu. 5 dakika süren dolu yağışı, hasara yol açtı.

Bingöl'de 5 dakikalık dolu yağışı, hayatı felç etti

Aziz ÖNAL- Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de şiddetli yağmurun ardından dolu yağışı etki oldu. 5 dakika süren dolu yağışı, hasara yol açtı.
Akşam saatlerinde etkili olan yağmur, yerini doluya bıraktı. 5 dakika kadar süren dolu yağışı nedeniyle birçok işyerinde hasar meydana geldi. Yağış nedeniyle caddeler suyla dolarken, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde, bir işyerinin önündeki demir profiller de zarar gördü. İşletme sahibi Mustafa Artan, dolu yağışından dolayı işletmesinin önündeki demir profillerin, kaynaklyerlerinden kırıldığını belirterek, "Yaklaşık 5-6 dakika dolu yağışı devam etti. Demir profillerimizi bile yerinden çıkaran bir şiddetle yağarak maddi hasara yol açtı. Hava durumunda da bildirilmişti ama bu kadar şiddetli olacağını düşünmüyorduk. Demir profilleri kaynak yerinden söküp yıkacağını hiç tahmin etmiyorduk. Çok şükür yaralanan olmadı. Cana geleceğine mala gelsin. Bu duruma da şükrediyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bingöl'de 5 dakikalık dolu yağışı, hayatı felç ettiBingöl'de 5 dakikalık dolu yağışı, hayatı felç ettiBingöl'de 5 dakikalık dolu yağışı, hayatı felç ettiBingöl'de 5 dakikalık dolu yağışı, hayatı felç etti

PARTNERRusya'nın tuhaf kadınları!Rusya'nın tuhaf kadınları!
Küçük kargaların gün batımı uçuşuKüçük kargaların gün batımı uçuşu
Mehmet öğretmen toprağa verildiMehmet öğretmen toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Karabük Vali Yardımcısına FETÖ gözaltısı

Son dakika! Karabük Vali Yardımcısına FETÖ gözaltısı

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Kim Milyoner Olmak İster'de arkeologları kızdıran soru

Kim Milyoner Olmak İster'de arkeologları kızdıran soru

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

AB liderleri, Brexit anlaşmasını onayladı

AB liderleri, Brexit anlaşmasını onayladı

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadın cinayetlerindeki korkunç tablo: İlk 10 ayda 363 kişi

Kadın cinayetlerindeki korkunç tablo: İlk 10 ayda 363 kişi

Taksim'deki kadına şiddet eylemine polis müdahalesi

Taksim'deki kadına şiddet eylemine polis müdahalesi

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı ile görüştü

Kuşadası'nda korkunç olay! Dakikalarca tekmeleyip tokatladı

Kuşadası'nda korkunç olay! Dakikalarca tekmeleyip tokatladı

İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı

İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.