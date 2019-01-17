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Bingöl'de 5 ilçede okullar tatil, Karlıova- Erzurum yolu kapalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 11:34 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 ilçede eğitime bugün ara verilirken, Karlıova- Erzurum karayolu da trafiğe kapandı.

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 ilçede eğitime bugün ara verilirken, Karlıova- Erzurum karayolu da trafiğe kapandı.
Bingöl'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Karlıova- Erzurum karayolu ulaşıma kapandı. Yolun açılması için karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kar yağışıyla birlikte ulaşımda yaşanan aksamalar nedeniyle Bingöl Valiliği'nce 5 ilçede eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle Karlıova, Yedisu, Adaklı, Kiğı ve Yayladere ilçelerimizdeki tüm okullarımızda 17 Ocak 2019 Perşembe günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelde aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

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