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Bingöl'de 5 odalı sığınak imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 10:53 | Son Güncelleme

Operasyonda 3 el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 odalı sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 5 odalı sığınak tespit edildi.

Sığınak, güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.

Öte yandan, operasyonda iki farklı bölgede 3 el yapımı patlayıcı düzeneği ile 16 fünye, 14 tüp, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl Terör örgütüne ait malzeme

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