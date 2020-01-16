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  4. Bingöl’de 5,5 kilo toz esrar ele geçirildi

Bingöl’de 5,5 kilo toz esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 16:40 | Son Güncelleme

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 5,5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler,uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Bingöl’de 5,5 kilo toz esrar ele geçirildi

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 5,5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler,uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin istihbari çalışmasında Genç ilçesi Yeniyazı köyü Kaldırım Mezrası’nda bir şüphelinin adresi belirlendi. Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler ev ve ahırında yaptığı aramada satışa hazır 8 paket halinde 5,5 kilogram toz esrar ele geçirildi. Kimliği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

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