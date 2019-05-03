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Bingöl'de 6 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 15:47 | Son Güncelleme

Bingöl'de 6 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de özel halk otobüsündeki 6 kişinin yaralanmasına neden olan kaza araç kamerasına yansıdı.

Bingöl-Muş kara yolunda seyir halindeki 12 M 0008 plakalı halk otobüsünün sürücüsü Vehbi Koç, Saray Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpmamak için manevra yaptı.

Otobüsün refüje çarpması sonucu 6 yolcu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza, otobüsün kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, sürücünün yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpmamak için manevra yapması sonucu refüje çarpması, ani fren dolayısıyla araçtaki yolcuların öne doğru savrulması yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl özel halk otobüsü trafik kazası

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