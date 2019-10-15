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Bingöl’de 7 bölge, özel güvenlik bölgesi ilan edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 15:38 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Genç ilçesinde koordinatları verilen 7 nokta, 29 Ekim’e kadar özel güvenlik bölgesi ilan edildi.Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.

Bingöl’ün Genç ilçesinde koordinatları verilen 7 nokta, 29 Ekim’e kadar özel güvenlik bölgesi ilan edildi.
Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Genç İlçesi-37SFC-4155875950, 37SFC-4179974911, 37SFC-4232274809, 37SFC-4276774955, 37SFC-4257675325, 37SFC-4253575822, 37SFC-4260076020 koordinatları arasında kalan bölgede 15 Ekim 2019 - 29 Ekim 2019 tarihleri arasında 1087 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere girmesi yasaklanmıştır” denildi.

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