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Bingöl’de 8 ayrı noktaya çığ düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 17:57 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Karlıova ile Yedisu ilçelerini birbirine bağlayan yolun 8 farklı noktasına çığ düştü.Bingöl’ün Karlıova ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 3 metreyi aştı.

Bingöl’de 8 ayrı noktaya çığ düştü

Bingöl’ün Karlıova ile Yedisu ilçelerini birbirine bağlayan yolun 8 farklı noktasına çığ düştü.
Bingöl’ün Karlıova ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 3 metreyi aştı. Bugün tekrar etkili olan kar yağışı sonrası Karlıova ve Yedisu ilçelerini birbirine bağlayan Dinarbey ile Kaynarpınar köyü yolunda da 8 ayrı noktaya küçüklü büyüklü çığ düştü. Düşen çığlar nedeniyle kapanan yol için karayolu ekipleri harekete geçti. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla çığ düşen yoldaki kar temizlenerek trafiğe açıldı.
Karlıova ilçesinde ise gün boyu kar yağışı etkisini sürdürdü. Belediye ekipleri karla kaplı ilçe merkezindeki yolları açmak için sabah ilk saatlerinden itibaren çalışmaya başladı. Bu sırada Bingöl-Erzurum yolunda mahsur kalan bir tır,belediyenin kepçesi ile arkadan itilerek kurtarıldı.
Öte yandan, Meteoroloji 13. Elazığ Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi de kar yağışının etkisini sürdüreceğini ve yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmasını istedi.

Bingöl’de 8 ayrı noktaya çığ düştü

Bingöl’de 8 ayrı noktaya çığ düştü

Bingöl’de 8 ayrı noktaya çığ düştü

Bingöl’de 8 ayrı noktaya çığ düştü

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