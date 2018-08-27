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Bingöl’de 8 ilçeye bağlı 21 bölgede, geçici özel güvenlik bölgesi ilanı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 18:14 | Son Güncelleme

 BİNGÖL'de merkez ve 8 ilçeye bağlı 21 bölge, 28 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek operasyon nedeniyle, sivil vatandaşların zarar görmemesi için geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de merkez ve 8 ilçeye bağlı 21 bölge, 28 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek operasyon nedeniyle, sivil vatandaşların zarar görmemesi için geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.
Bingöl Valiliği, PKK'lı teröristlerle yönelik düzenlenmesi planlanan operasyon nedeniyle bazı bölgeleri geçici güvenlik bölgesi ilan etti. Açıklamada, özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerler ise şöyle sıralandı:
"İl Merkez Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Ortaçanak, Hasar Yaylası ve Hasar Tepe, Feratan, Çır Yaylası, Merdiven Deresi, Monçü Komu bölgeleri, Adaklı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi (Sevkar) bölgeleri, Genç İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman, Şekeran bölgeleri, Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Yenibaşak-Doğuyeli bölgesi, Yayladere İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Horivanik Deresi-Tahkim Deresi (Pohus Vadisi), Kırköy Ormanları, Manav Deresi, Güneşlik Gökçedal bölgeleri, Kiğı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Çomakderesi bölgesi, Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Karacehennem Ormanları bölgesi ile Yedisu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Akımlı Yaylası bölgesi.

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