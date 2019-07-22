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Bingöl’de 8 terörist etkisiz hale getirildi, 2’si ödüllü listede çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 11:51 | Son Güncelleme

Bingöl’de bulunan Kara Cehhennem Ormanları ile Yedisu kırsalında hava destekli operasyona çıkan Jandarma Özel Harekat Timleri 2 günde 8 teröristi etkisiz hale getirdi.

Bingöl’de 8 terörist etkisiz hale getirildi, 2’si ödüllü listede çıktı

Bingöl’de bulunan Kara Cehhennem Ormanları ile Yedisu kırsalında hava destekli operasyona çıkan Jandarma Özel Harekat Timleri 2 günde 8 teröristi etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin 1 milyon 500 bin TL ödüllü terör arananlar listesinde "Mavi" kategoride, birinde 300 bin TL ödüllü "Gri" listede yer aldığı ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, 3 gün önce teröristlerin bir dönem girilmez dediği Kara Cehennem Ormanları ile Yedisu kırsalına yönelik Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından hava ve kara destekli operasyon başlatıldı. Havadan SİHA, İHA ve helikopterlerin destek verdiği operasyonda Jandarma Özel Harekat timleri de karadan bölgeye girdi. Bölgede tespit edilen teröristlerden 4’ü ilk gün, 4’ü de dün etkisiz hale getirildi. Toplam 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda ayrıntılar da ortaya çıktı.

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Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden 2’sinin kimliği belli oldu. Öldürülen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığınca Terör Arananlar Listesi’nde 1 milyon 500 bin TL ödüllü "Mavi" kategori de yer alan terör örgütü PKK’nın sözde Erzurum eyalet komutanı ’Şevin’ kod adlı Hülya Kül olduğu, bir diğerinin ise yine sözde Erzurum eyaleti çavreş gücü sorumlusu ’Bahoz Velat’ kod adlı Cihan Akalın olduğu tespit edildi.
Öte yandan bölgede operasyonun titizlilikle sürdürüldüğü, etkisiz hale getirilen diğer teröristlerin de kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada da 8 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatılarak, "Teröristlerden birinin, 1 milyon 500 bin TL ödülle Mavi kategoride yer alan, terör örgütünün sözde Erzurum eyalet komutanı ’Şevin’ kod adlı Hülya Kül olduğu, diğer teröristin ise 300 bin TL ödülle Gri kategoride yer alan sözde Erzurum eyaleti çavreş gücü sorumlusu ’Bahoz Velat’ kod adlı Cihan Akalın olduğu belirlenmiştir" denildi.

Bingöl’de 8 terörist etkisiz hale getirildi, 2’si ödüllü listede çıktı

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