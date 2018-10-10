Bingöl'de ağıla giren kurt, 24 koyunu telef etti

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL merkeze bağlı Şaban köyünde küçükbaş hayvanların kaldığı ağıla giren kurt, 24 koyunu telef etti, 15'ini de yaraladı.
Merkez Şaban köyünde Şirin Bulmuş'a ait 50 küçükbaş hayvanın bulunduğu ağıla dün gece saatlerinde giren bir kurt, 24 küçükbaş hayvanı telef eetti, 15'ini de yaraladı. Kurdun ağılın etrafındaki tellerin altını eşerek girdiğini belirten Şirin Bulmuş, "Ağıl biraz köyün dışında bir yerde. Köpeğimiz de olmadığı için kurdu fark edemedik. Kurt gece saatlerinde tel örgülerin altını eşerek içeri girmiş ve 50 hayvandan 24'ünü telef etmiş, 15'ini de yaralamış. Kurt bir tanesini ağılın dışına çekip yedikten sonra gitmiş. En az 30 bin liralık maddi zararımız var" dedi.
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