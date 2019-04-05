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Bingöl'de AK Parti'li Arıkan göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 17:10 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de AK Parti’den Belediye Başkanı seçilen Erdal Arıkan, mazbatasını alıp, göreve başladı.

Bingöl'de AK Parti'li Arıkan göreve başladı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de AK Parti’den Belediye Başkanı seçilen Erdal Arıkan, mazbatasını alıp, göreve başladı.
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Bingöl Belediye Başkanlığı'nı kazanan AK Parti'li Erdal Arıkan, belediye meclis üyeleri ile birlikte İl Seçim Kurulu’na giderek mazbatasını aldı. Buradan Bingöl Belediyesi Veysel Belgin Gençlik Merkezi’ne geçen Arıkan, çok sayıda partili ve vatandaş tarafından karşılandı. Arıkan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, belirli bir kesimin değil, herkesin başkanı olarak görevi devraldığını söyledi. Seçimlerin huzur içerisinde tamamlandığını kaydeden Arıkan, hizmetlerinden dolayı önceki dönem belediye başkanlarına teşekkür etti. Halkın verdiği yetkiyi, Bingöl’e hizmet üretmek için kullanacağını vurgulayan Arıkan, şunları söyledi:
"Bingöl’ün bu güzel insanlarıyla el ele, omuz omuza, gönül gönüle vererek geleceğin Bingöl’ünü inşa ederken, bütün gönüllere girmeye çalışacağız. Bunu çok önemsiyoruz. Bu dönem, hizmetler noktasında açıkladığımız bütün projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz. Ama bunun ötesinde insanlarımızla gönül bağı kuracağız. Vatandaşlarımızla çok sağlıklı bir diyalog kurarak, gönül belediyeciliği noktasında halkımızla ciddi anlamda uyum içerisinde olacağız. Halkımızı dinleyeceğiz, onlardan fikir danışacağız, halkımızın istemediği, huzursuz olduğu benimsemediği hiçbir projeyi hayata geçirmeyeceğiz" dedi.
Konuşmaların ardından Arıkan, Belediye Başkanvekili Murat Şanlı'dan mührü teslim alıp, göreve başladı.

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Bingöl'de AK Parti'li Arıkan göreve başladıBingöl'de AK Parti'li Arıkan göreve başladıBingöl'de AK Parti'li Arıkan göreve başladıBingöl'de AK Parti'li Arıkan göreve başladı

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