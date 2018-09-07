Bingöl'de arıcılığın geliştirilmesi için işbirliği protokolü

"Üniversitemizin pilot üniversite seçilmesi sonrasında, bu durumun Bingöl'e maksimum fayda sağlaması amacıyla paydaşlarımız ve diğer ilgili kurumlarla sürekli istişare halinde olduk. Pek çok toplantı gerçekleştirdik. Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği en önemli paydaşlarımızdan biri. Birlik Başkanı Mehmet Can Üzer ile birlikte arıcılarımızı ziyaret ettik. Sorunlarını dinleyip, fikirlerini aldık."

Arıcıların ekonomik anlamda güçlü olmasının, Bingöl'ün ekonomik olarak güçlü olması anlamına geldiğini ifade eden Çapak, şunları kaydetti:

Törenin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Çapak, Bingöl'de arıcılık yapanları ve Bingöl balını hak ettiği yere getirmek için çalıştıklarını söyledi.

"Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" kapsamında, "Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma" alanında pilot üniversite seçilen Bingöl Üniversitesi Rektörlük binasında düzenlenen törende, Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Can Üzer işbirliği protokolü imzaladı.

Organik Bingöl balının şifa kaynağı olduğunu vurgulayan Çapak, bilimsel olarak Bingöl balının değerini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

Çapak, "Böylece hem insan sağlığı için hem de bölgesel kalkınma açısından balımızın önemini ortaya koymuş olacağız. Bu durumda başta arıcılarımız olmak üzere bölgemizin insanı kazanmış olacak. Biz Bingöl Üniversitesi olarak her zaman arıcılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Pilot üniversite ile arıcılarımızın, şehrimizin sosyal ve ekonomik hayatına da dokunmak istiyoruz." diye konuştu.

Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Üzer de Bingöl Üniversitesinin sürekli arıcıların yanında olduğunu, Bingöl balının markalaşması için mücadele verdiğini aktardı.

Arıcılığın geliştirilmesi için sahada ve laboratuvarlarda tüm güçleriyle mücadele ettiklerini dile getiren Üzer, "Bingöl Üniversitesi ile Bingöl balını hak ettiği değere kavuşturmak için çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Üniversitemiz sürekli arıcılarımızın yanında. Arıcılığı geliştirmek adına gerek sahada, gerek laboratuvarlarda tüm gücüyle mücadele ediyor. El ele vererek, başaracağız." ifadelerini kullandı.

