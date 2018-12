Bingöl'de bal yarışması ödül töreni

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de bal yarışmasında dereceye girenlere ödülü törenle verildi.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Bingöl Üniversitesi ve Bingöl İli Arı Yetiştiricileri Birliğince düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ürün çeşitliliğiyle çok özel bir konumda olduğunu söyledi.

Özel konumda yer almanın bedelinin ağırlığının üretmek olduğunu vurgulayan Ekinci, şunları kaydetti:

"Dünyada gördüğümüz kadarıyla üretmeyenler, çalışmayanlar, her zaman borçlu, mahcup ve her zaman muhtaç konumdalar. Dolayısıyla bizim üzerimize düşen her günü çalışarak, üreterek, el birliği, güç birliği yaparak, bu coğrafyanın hakkını vermektir. Genç nesillere üretme kültürünü aktararak, ülke ekonomisini hak ettiği yere taşıyacağız."

Valilik olarak bal ile ilgili yapılan tüm çalışmaları önemsediklerini aktaran Ekinci, "Bingöl balına kalite ve kimlik kazandırmaya dair yapılacak tüm çalışmalarda üreticilerimizle her daim birlikte olacağız. Pazar bulma ve pazar genişletme konusunda da çalışmalarımız var." dedi.