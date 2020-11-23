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Bingöl’de baraja düşen araçla birlikte sürücünün cansız bedeni bulundu

23.11.2020 10:22 | Son Güncelleme:
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Bingöl’de baraj gölüne düşen araçla birlikte sürücünün cansız bedenine ulaşıldı.Olay, dün akşam saatlerinde Kiğı ilçesi Yeşilpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Bingöl’de baraj gölüne düşen araçla birlikte sürücünün cansız bedenine ulaşıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kiğı ilçesi Yeşilpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Zülfü Dolu idaresindeki 34 BS 2602 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak Yedisu Baraj Gölü’ne düştü. Araçta bulunan bir kişi kurtulmayı başarırken sürücü Dolu, araçla birlikte suda kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye, AFAD, AKUT ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği çalışma başlattı.
Dün geceden itibaren çalışma yapan ekipleri sabah saatlerinde araç ile içinden bulunan sürücü Dolu’yu ulaştı. Sürücünün cansız bedeni ekipler tarafından çıkartılarak ilçe devlet hastanesi morguna götürüldü. Baraj gölündeki araçta çıkartıldı.

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