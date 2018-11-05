Bingöl'de bir aracın çarptığı eşek, üniversitedeki klinikte tedavi edilecek

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de bir aracın çarpması sonucu iki ayağından yaralanan eşeğin Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi kliniğinde tedavisine başlandı.
Bingöl-Diyarbakır karayolu Çayağzı köyü mevkisinde yaklaşık iki hafta önce bir aracın çarpması sonucu bir ayağı kırılan diğeri de yaralanan eşek yoldan geçen sürücüler tarafından fark edildi.
Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Bingöl Belediyesine durumun bildirilmesi üzerine yaralı eşek, veteriner hekimlerce olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından belediye bünyesindeki Geçici Hayvan Koruma Barınağı görevlilerince Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi kliniğine götürüldü.
Tetkiklerde eşeğin arka ayağında ciddi kırıklar olduğu tespit edildi.
Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalında Dr. Öğretim Üyesi Sami Ünsaldı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşeğin sağlık durumunun iyi olmadığını söyledi.
Eşeğin ayağında eski ve büyük bir kırık tespit ettiklerini dile getiren Ünsaldı, "Hayvanın kurtulma ihtimali biraz zayıf. Ama her şeye rağmen tedavimizi sürdüreceğiz." dedi.
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