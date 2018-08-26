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Bingöl'de biri gri listede 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 09:08 | Son Güncelleme

Operasyonda bir asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda biri Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda bir asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince Karlıova ilçesi kırsalında çıkan çatışmada PKK'lı teröristler "Poyraz Agir" kod adlı Mehmet Şirin Özen (35) ve "Adil Havar" kod isimli Aykut Özkur'un (29) silah ve teçhizatlarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

"Poyraz Agir" kod adlı teröristin Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride bulunduğu belirtilen açıklamada, "Çıkan çatışmada bir askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerden Mehmet Şirin Özen, Erzurum-Karayazı ilçesi nüfusuna kayıtlı, Aykut Özkur ise Muş-Varto ilçesi nüfusuna kayıtlı." ifadelerine yer verildi.

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Bingöl Bingöl'de terör operasyonu

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