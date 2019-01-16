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Bingöl'de çatıdan düşen kar yığını altında kalan kadın öldü 

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 13:10 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de dün gece evinden dışarı çıktığı sırada çatıdan biriken kar yığınının üzerine düştüğü Saime Bor (71) hayatını kaybetti.

Bingöl'de çatıdan düşen kar yığını altında kalan kadın öldü 

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL,(DHA)- BİNGÖL'de dün gece evinden dışarı çıktığı sırada çatıdan biriken kar yığınının üzerine düştüğü Saime Bor (71) hayatını kaybetti.
Olay, dün gece Bingöl merkeze bağlı Üçyaka köyünde meydana geldi. Gece saatlerinde dışarı çıkan Saime Bor, çatıdan düşen kar yığının altında kaldı. Yakınlarının ihbarıyla köye İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu açmasıyla paletli ambulansla ulaşan sağlık görevlileri, kar yığınını temizleyip, altındaki Saime Bor'u çıkardı. Saime Bor'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşlı kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Bingöl'de çatıdan düşen kar yığını altında kalan kadın öldü Bingöl'de çatıdan düşen kar yığını altında kalan kadın öldü

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