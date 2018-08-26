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Bingöl'de çatışma: 1 asker şehit oldu, biri gri kategoride 2 terörist öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 08:34 | Son Güncelleme

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu, 2 asker ise hafif yaralandı.

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu, 2 asker ise hafif yaralandı. Çatışmada, 1'i, İçişleri Bakanlığı’nın aranan teröristler listesi gri kategoride bulunan 2 terörist ise etkisiz hale getirildi.
Karlıova ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlerle temas sağlandı. Teröristlerin açtığı ilk ateşte, 1 asker şehit olurken, 2 asker de hafif yaralandı. Çatışmada, Poyraz Agir kod adlı Mehmet Şirin Özmen (35) ile Adil Havar kod adlı Aykut Özkur (29) isimli teröristler de silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Mehmet Şirin Özen isimli teröristin, İçişleri Bakanlığı'nın Aranan Teröristler listesindeki gri kategoride yer aldığı belirlendi.
Helikopterle bölgeden alınarak hastaneye kaldırılan yaralı 2 askerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Güvenlik güçlerinin bölgede, hava destekli operasyonlarına devam ettiği belirtildi.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Konuyla ilgili Bingöl Valiliği de açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
"İlimiz Karlıova ilçesi kırsalında güvenlik güçlerimiz ile BTÖ mensupları arasında sıcak çatışma yaşanmıştır. Çatışma sonrasında Poyraz Agir (K) Mehmet Şirin Özmen (35) ve Adil Havar (K) Aykut Özkur (29) isimli BTÖ mensupları silah ve teçhizatları ile birlikte etkisiz hale getirilmişlerdir.
Poyraz Agir (K) Mehmet Şirin Özen isimli BTÖ mensubunun gri liste ile arandığı tespit edilmiştir.
Çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz de hafif yaralanmıştır."

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