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Bingöl’de çığ düştü, araçlar mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 19:58 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Karlıova ile Yedisu ilçelerini birbirine bağlayan yolda birkaç farklı noktaya çığ düştü, çok sayıda araç mahsur kaldı.

Bingöl’de çığ düştü, araçlar mahsur kaldı

Bingöl’ün Karlıova ile Yedisu ilçelerini birbirine bağlayan yolda birkaç farklı noktaya çığ düştü, çok sayıda araç mahsur kaldı. Ekiplerin çalışmasıyla yol ulaşıma açıldı.

Alınan bilgiye göre, Yedisu ile Karlıova ilçesini birbirine bağlayan yolda Kaynarpınar köyü yakınlarında 3 farklı noktaya çığ düştü. Çığ nedeniyle çok sayıda araç bir süre mahsur kaldı. Yolda kalanların haber vermesi ile bölgeye iş makineleri sevk edildi. 2 saatlik çalışma sonucu kar temizlenerek yol trafiğe açıldı.
Bölgede daha öncede 10 ayrı noktaya çığ düşmüştü.

Bingöl’de çığ düştü, araçlar mahsur kaldı

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