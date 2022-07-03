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Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

03.07.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Döşekkaya köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, arazöz ile gerçekleştirdiği, vatandaşların da destek verdiği müdahaleyle yangını büyümeden söndürdü.

Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bingöl

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