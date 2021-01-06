HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bingöl’de cinayet

Bingöl’de cinayet

06.01.2021 15:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bingöl’de cinayet

Bingöl’de 35 yaşındaki bir şahıs, arazide ateşli silahla öldürülmüş olarak bulundu.Olay, merkeze bağlı Sarıçiçek köyünde boş bir arazide meydana geldi.

Bingöl’de 35 yaşındaki bir şahıs, arazide ateşli silahla öldürülmüş olarak bulundu.
Olay, merkeze bağlı Sarıçiçek köyünde boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müzisyenlik yapan Deniz A.’nın (35), sabah saatlerinde boş bir arazide cansız bedeni bulundu. Cesedi gören çevredeki vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, inceleme yaptı. Ateşli silahla vurularak öldürülen şahsın cansız bedeni otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırdı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, Deniz A.’nın evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı
3 bin icra ve zabıt katibi alımı ne zaman?3 bin icra ve zabıt katibi alımı ne zaman?
Vitir namazı nasıl kılınır? Selati vitir namazı kaç rekattır?Vitir namazı nasıl kılınır? Selati vitir namazı kaç rekattır?

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

İş Bankası Genel Müdürü Bali: Mart ayında görevi bırakacağım

İş Bankası Genel Müdürü Bali: Mart ayında görevi bırakacağım

Ehliyetine el konuldu, bunu yapıp itiraz etti, cezalar silindi

Ehliyetine el konuldu, bunu yapıp itiraz etti, cezalar silindi

Koronavirüs aşısı olmayana 'kamu yasağı' gündemde

Koronavirüs aşısı olmayana 'kamu yasağı' gündemde

Devlet Bahçeli'den İlker Başbuğ'a tepki

Devlet Bahçeli'den İlker Başbuğ'a tepki

Kızlardan 'sevgili' dayağı! Birbirlerine girdiler

Kızlardan 'sevgili' dayağı! Birbirlerine girdiler

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Diğer Haberler

Canlı yayında protesto edilen Boğaziçi Rektörü Bulu öğrencilere el sallayarak karşılık verdi

Boğaziçi Rektörü Bulu canlı yayında protesto edildi

İlişki bahanesiyle villaya götürdükleri yaşlı adamı, rehin alıp fidye istediler

Rehin aldılar, fidye istediler, evindeki kasayı soydular

Ankara'da yoğun sis! Yüksek binalar adeta kayboldu

Ankara'da yoğun sis! Yüksek binalar adeta kayboldu

Uzman erbaş başvuru sonuçları 2021... Uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Uzman erbaş atamaları ne zaman?

Uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Diyarbakır'da doğal gaz faciası: 3 kişi hayatını kaybetti

Doğal gaz faciası! Avukat, eşi ve stajyeri hayatını kaybetti

3 bin icra ve zabıt katibi alımı 2021... Adalet Bakanlığı en az lise mezunu zabıta ve icra katibi alımı ne zaman, tarihi ve şartları neler?

3 bin icra ve zabıt katibi alımı ne zaman?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.