Bingöl’de Damla Sulama Sistemli Uyuşturucu Tarlası

Bingöl’de düzenlenen operasyonda damla sulama sistemi kurulmuş uyuşturucu tarlası bulundu. 74 km sulama borusu döşenen tarlada 15 milyon 217 bin kök Hint Keneviri ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Genç İlçesi Yolaçtı Köyü kırsalında uyuşturucu ekimi yapıldığı yönünde istihbarat alması üzerine operasyon kararı alındı. ‘Eren-4 Narkoterör’ adı verilen operasyonda, daha önce tespit edilen tarlalara baskın yapıldı.

15 milyon 217 bin kök Hint keneviri ele geçirilen tarlada sulama sistemi de bulundu. Kenevirlerin sulanması için 74 km. boru döşenirken, tarlada damla sulama yapıldığı ortaya çıktı. Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada 14 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek şu bilgilere yer verildi; “Operasyon sonucunda; 15 milyon 217 bin kök kenevir, 290 kg toz esrar, 600 kök skunk bitkisi, 70 bin metre damlama su borusu, 4 bin metre sulama borusu ele ele geçirildi. 1’ i suçüstü olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.“

Açıklamada, operasyonlarda ele geçirilen 15 milyon 217 bin kök kenevirden 350 ton toz esrar üretilebileceğine dikkat çekilerek, “Ele geçirilen kenevir bitkisinin esrara dönüştürülmesi halinde terör örgütünün 3.5 milyar TL finans sağlamasının da önüne geçildi” denildi.

Çiftçilerin son yıllarda sıkça kullandığı damla sulama sistemi, suyun doğrudan yetiştirilen bitkilerin kök bölgesine verildiği ve bir dağıtıcı damlalık yardımıyla küçük damlacıklar halinde yapılan sulama yöntemi. Bu sistemle hem su tasarrufu hem maksimum verim alınması amaçlanıyor.

Diyarbakır’daki ‘terör finansmanı’ operasyonu

Bu arada geçen ay Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Adana ve Aydın'da düzenlenen "Narkoterör finans" operasyonunda gözaltına alınanlarla ilgili adli süreç tamamlandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki dalga halinde yapılan operasyonlarda 106 kişinin yakalandığı belirtilerek, “6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, 22 Haziran 2021 tarihinde, ikinci dalgası icra edilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 73 şüpheliden 65'i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. 17 Haziran 2021 tarihinde birinci dalgası icra edilen operasyonda ise 33 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmişti” bilgilerine yer verildi.

