HABER

Bingöl’de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheliye adli kontrol

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 19:51 | Son Güncelleme

Bingöl’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak serbest kaldı.Valilikten yapılan açıklamada, “DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Tem ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda geçmiş tarihlerde illegal yollarla çatışma bölgeleri olarak adlandırılan Suriye ülkesine geçiş yaparak DEAŞ Terör Örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunan ve terör örgütüne eleman temininde görev aldıkları tespit edilen 5 şüpheli, 29/10/2019 günü gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınmıştır.

Bingöl’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak serbest kaldı.

Valilikten yapılan açıklamada, “DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Tem ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda geçmiş tarihlerde illegal yollarla çatışma bölgeleri olarak adlandırılan Suriye ülkesine geçiş yaparak DEAŞ Terör Örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunan ve terör örgütüne eleman temininde görev aldıkları tespit edilen 5 şüpheli, 29/10/2019 günü gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin akabinde 1 şüpheli Tem Şube Müdürlüğünden serbest bırakılmış, 4 şüpheli hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verilmiştir” denildi.

PARTNER Arka Sokaklar'ın Zeliş'ini bir de böyle görün! Hayran bıraktı Arka Sokaklar'ın Zeliş'ini bir de böyle görün! Hayran bıraktı
Eşini zincirle boğan kişi, hakim karşısındaEşini zincirle boğan kişi, hakim karşısında
Çalınan ambulans incelemelerin ardından olay yerinden kaldırıldıÇalınan ambulans incelemelerin ardından olay yerinden kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Survivor'ın eski yarışmacısıyla aşk mı yaşıyor?

Survivor'ın eski yarışmacısıyla aşk mı yaşıyor?

Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

AK Parti'de flaş istifa!

AK Parti'de flaş istifa!

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

Boğazını kestiği arkadaşının kanıyla duvara lakaplarını yazdı

Boğazını kestiği arkadaşının kanıyla duvara lakaplarını yazdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çorum'da kan donduran olay! Boğazını kestiği arkadaşının kanıyla lakaplarını yazdı

Boğazını kestiği arkadaşının kanıyla duvara lakaplarını yazdı

5 yıl sonra böyle, 31'inci kez böyle yakalandı

5 yıl sonra böyle yakalandı!

Kocaeli'de yapılan kazıda metan gazı çıktı! AFAD harekete geçti

Büyük panik! Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi

Maaşlara haciz koydurup vurgun yaptılar

Maaşlara haciz koydurup vurgun yaptılar

Beşiktaş'ta bir evin bahçesinde köpek kurşunlanarak öldürüldü

Beşiktaş'ta vahşet! Vurup kaçtı

İstanbul’da motosikletli magandanın 'tek teker' ve 'makas' terörü kamerada

İstanbul'da 'tek teker' terörü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.