Bingöl’de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheliye adli kontrol

Bingöl’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak serbest kaldı.

Valilikten yapılan açıklamada, “DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Tem ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda geçmiş tarihlerde illegal yollarla çatışma bölgeleri olarak adlandırılan Suriye ülkesine geçiş yaparak DEAŞ Terör Örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunan ve terör örgütüne eleman temininde görev aldıkları tespit edilen 5 şüpheli, 29/10/2019 günü gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin akabinde 1 şüpheli Tem Şube Müdürlüğünden serbest bırakılmış, 4 şüpheli hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verilmiştir” denildi.

