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Bingöl'de DEAŞ propagandasına 5 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 16:46 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de, sosyal medyada DEAŞ terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.  Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de, sosyal medyada DEAŞ terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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